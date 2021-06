India: Covid, vaccino Covaxin rivela 77,8 per cento di efficacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino anti-Covid Covaxin, prodotto dall’azienda farmaceutica indiana Bharat Biotech, ha dimostrato il 77,8 per cento di efficacia nella terza fase di sperimentazione. L'azienda ha precedentemente presentato i dati di prova al Comitato di esperti in materia (Sec), che ha approvato i dati della sperimentazione, e le prove sono state condotte su 25.800 soggetti. Il Covaxin è uno dei tre vaccini attualmente utilizzati in India, insieme ad AstraZeneca e al russo Sputnik V. (Inn)