Innovazione: Regione, finanziati 13 progetti di ricerca su tecnologie per beni culturali Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Burl) la lista dei primi 13 progetti di ricerca riguardanti lo sviluppo sperimentale di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio finanziati con un bando regionale. L’avviso – che ha visto la luce nell’ambito delle attività del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico delle Attività Culturali (Dtc) della Regione Lazio – ha una dotazione finanziaria complessiva di 2,7 milioni di euro, con i quali sono stati finanziati questi interventi, a cui se ne potrebbero aggiungere a breve, con il completamento di procedure amministrative in corso, ulteriori 4, raggiungendo quindi quota 17 progetti. Inoltre, nelle prossime settimane l’Assessorato allo Sviluppo Economico investirà ulteriori fondi per permettere un ampio scorrimento della graduatoria e finanziare altri progetti. (segue) (Com)