Innovazione: Regione, finanziati 13 progetti di ricerca su tecnologie per beni culturali Lazio (3)

- “Il via libera a questi progetti di ricerca è una notizia importante e che ci rende molto orgogliosi – ha dichiarato in una nota l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli – nella Regione Lazio, infatti, abbiamo non solo messo in piedi la più grande azione a livello europeo sulla valorizzazione tecnologica del patrimonio culturale, ma abbiamo investito in ricerca sull’innovazione tecnologica in questo settore.” “Un’azione – ha aggiunto – che peraltro valorizza la partnership tra le organizzazioni di ricerca e le imprese, inserendosi nella più ampia strategia regionale di promozione del trasferimento tecnologico, che è alla base della nascita del nuovo modello di sviluppo che abbiamo in mente”. (segue) (Com)