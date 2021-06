Roma 2021: vicesindaco, sondaggio Tpi parla chiaro, Raggi ha lavorato bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’unica certezza emersa finora da parte degli oppositori alla sindaca Virginia Raggi è la riproposizione di coalizioni già viste e riviste, e già in aperto contrasto fra loro, peraltro senza alcun programma. Gruppi in conflitto sin dall’inizio, preda di liti assolutamente futili, a garanzia di un totale fallimento in caso di vittoria come già accaduto in passato. Le romane e i romani li conoscono molto bene e non si lasciano ingannare. Lo dimostra anche il sondaggio di oggi in cui la Sindaca arriva sicuramente al ballottaggio ed è anche in testa rispetto al candidato del Pd Gualtieri". Lo afferma in un post su Facebook il vicesindaco di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Il sondaggio di Noto Sondaggi per Tpi è chiaro. Raggi a Roma ha lavorato bene e lo ha fatto per i cittadini. Dopo anni di nulla abbiamo riportato la legalità e disseminato cantieri in tutta la città. Siamo pronti a proseguire. Avanti Virginia", conclude. (Rer)