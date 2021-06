Digitale: Colao, certificati vaccinali esempio di eccellente collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I certificati vaccinali "rappresentano un esempio di eccellente collaborazione" dal punto di vista digitale. Lo ha dichiarato il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ospite all'evento "La trasformazione digitale del Paese", in occasione del Forum Pa 2021. Il ministro ha sottolineato come il Piano di transizione digitale si basi su un "modello di governance pragmatico, solidale e collaborativo". La vera sfida è che questa volta abbiamo le risorse e possiamo essere tra i migliori", ha aggiunto Colao. (Rin)