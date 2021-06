Calabria: Lopresti, altri tre defibrillatori nella cittadella regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Collocati oggi negli uffici della regione Calabria tre defibrillatori utili al potenziamento delle misure per la tutela della salute dei lavoratori". Lo ha comunicato il datore di lavoro e dirigente regionale del settore sicurezza sui luoghi di lavoro, Salvatore Lopresti. "Uno dei tre nuovi apparecchi – ha spiegato Lopresti – è destinato a sostituire un defibrillatore mancante dei sei presenti nella sede della Cittadella 'Jole Santelli', ai piani 1, 1,3,5,7 e 10. Effettuato anche l’aggiornamento delle batterie e delle piastre. Gli altri due defibrillatori sono stati consegnati alle sedi della regione di Cosenza-Vagliolise e di Reggio Calabria (Via Modena)". "La cittadella regionale – ha aggiunto il dirigente regionale – è una struttura cardio protetta proprio grazie alla presenza di un adeguato numero di defibrillatori. Per l’utilizzo di questi strumenti salvavita, 70 dipendenti avevano partecipato ai corsi per operatori laici, organizzati nel 2016 dal Suem dell’Asp di Catanzaro. I corsi potranno essere ripetuti per i lavoratori interessati". "Un’iniziativa – ha concluso Lopresti – rivolta alla tutela della salute dei dipendenti regionali che si aggiunge alle altre misure messe in atto, come quelle per le vaccinazioni anti-influenzali e anti-Covid-19 e per il monitoraggio e la sorveglianza costante".(Ren)