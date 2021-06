Roma 2021: Verdi, Gualtieri renderà città la Capitale europea della transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci congratuliamo con Roberto Gualtieri per la vittoria alle primarie del centrosinistra per le elezioni di Roma 2021", lo dichiarano in una nota Nando Bonessio, co-portavoce dei Verdi del Lazio, e Guglielmo Calcerano, co-portavoce dei Verdi di Roma. "E crediamo che Gualtieri sarà in grado di rendere Roma la Capitale europea della transizione ecologica, riuscendo a utilizzare al meglio i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Apprezziamo in particolare l'impegno di Gualtieri di adoperarsi verso il Governo affinché il superbonus 110 per cento per l'efficientamento energetico sia attuabile per tutto il patrimonio di edilizia residenziale comunale. Roma così potrà utilizzare questa misura di incentivazione, colmando l'ennesima occasione persa dalla giunta Raggi", concludono Bonessio e Calcerano. (Com)