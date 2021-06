Ambiente: Ingv, sei nuove stazioni di allertamento maremoti, avvio con Capo Teulada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ispra dai primi di maggio di quest'anno ha reso operative queste sei stazioni mareografiche nell'ambito della Rete di Sorveglianza operativa, parte fondamentale del Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma (Siam), costituito da Ispra, Ingvcon il coordinamento del dipartimento della Protezione civile nazionale. Tra le sei stazioni, quella di Capo Teulada è la prima a essere pienamente operativa: la stazione assicura la registrazione di dati mareografici e la trasmissione degli stessi h24, 7 giorni su. I dati di livello del mare, registrati con accuratezza centimetrica, sono trasmessi in tempo reale al Centro allerta tsunami (Cat) dell'Ingv (http://www.ingv.it/cat) e sono visionabili e scaricabili sulla Piattaforma Ispra-Tad (tsunami.isprambiente.it/Tad_Server). Dopo il terremoto e maremoto dell'Oceano Indiano del 2004, uno degli eventi più disastrosi dell'epoca moderna, che ha provocato centinaia di migliaia di morti, la condivisione dei dati mareografici si è notevolmente implementata anche nell'ambito del Sistema di allertamento tsunami per il Nord Est Atlantico, il Mediterraneo e i bacini collegati. Per sottolineare le tante e diverse collaborazioni nella tutela e nella gestione del Mare Nostrum, la stazione di Capo Teulada ospiterà la bandiera del Mediterraneo. (Com)