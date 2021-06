Russia: sindaco di Mosca, nei ristoranti solo vaccinati o persone con test negativo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 28 giugno potranno frequentare i luoghi di ristorazione pubblica a Mosca solo i vaccinati contro il Covid-19 da non meno di sei mesi o con un test negativo non più vecchio di tre giorni. Lo ha annunciato il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin, sul suo blog. "Nei giorni scorsi noi, insieme ai rappresentanti del settore ristorazione, abbiamo condotto un esperimento per creare punti 'esenti da Covid'. Oggi ho firmato un decreto in base al quale questa prassi sarà obbligatoria per tutti i ristoranti e caffè che vogliono continuare a lavorare come di consueto", ha scritto Sobjanin. Le imprese di ristorazione che non rispettano questo requisito potranno lavorare solo con i servizi d'asporto e consegna a domicilio. (Rum)