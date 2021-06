Agroalimentare: Coldiretti, con arrivo del caldo 20 per cento in più di frutta a tavola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo del caldo ha cambiato i consumi degli italiani: record per frutta e verdura, che aumenta del 20 per cento rispetto alla settimana precedente. Sono le stime della Coldiretti sull’impatto dell’ondata di caldo che ha colpito il Paese sugli acquisti dei cittadini. “L'andamento positivo dei consumi oltre che dai cambiamenti climatici è favorito anche dall'avvicinarsi delle vacanze e della tradizionale prova costume che spinge gli italiani a cercare di tornare in forma: anche la rivoluzione in atto sulle tavole degli italiani, dove l'affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati alla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli”, scrive la Coldiretti.(Com)