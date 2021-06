Catalogna: premier Sanchez, indulto per ripristinare convivenza ed armonia nella società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo non mette in dubbio la condanna "decisa" della giustizia nei confronti dei nove indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del primo ottobre del 2017 ma ci sono ragioni di "utilità pubblica" che suggeriscono di concedere l'indulto per "ripristinare la convivenza e l'armonia nel cuore della società catalana e nella società spagnola nel suo insieme". Lo ha affermato in un breve intervento dal palazzo della Moncloa, sede della presidenza del governo, il primo ministro, Pedro Sanchez, spiegando le ragioni che hanno portato il Consiglio dei ministri ad approvare oggi l'indulto nei confronti dei leader indipendentisti. Nel suo discorso, Sanchez ha chiarito: "Commutiamo le pene detentive pendenti, ma le sentenze di interdizione di tutti i condannati restano valide". L'indulto sarà condizionati al non commettere un crimine grave "per un periodo di tempo determinato, altrimenti sarebbe senza effetto". Il premier ha ribadito che il governo considera questa misura la "migliore decisione per la Catalogna, per la Spagna e la più in linea con lo spirito di armonia della Costituzione". Pedro Sanchez ha poi aggiunto che la società spagnola vuole una Catalogna che sia "europea, prospera, plurale, solidale e con un alto grado di autogoverno", ma senza la Spagna la Catalogna "non sarebbe europea, né prospera o plurale". (Spm)