Speciale difesa: Casa Bianca e Congresso in disaccordo su bilancio di deterrenza Pacifico

- Una tra le voci di spesa al centro dei dissidi tra la Casa Bianca e il Congresso è relativa all'installazione di sistemi missilistici a Guam, individuata come prioritaria dal dipartimento della Difesa. Installare un complesso Aegis Ashore a Guam libererebbe tre cacciatorpediniere lanciamissili dagli incarichi a difesa dell'isola, e li renderebbe disponibili per altre operazioni navali, ha dichiarato lo scorso marzo l'allora capo del Comando dell'Indo-Pacifico, Philip Davidson. La proposta presentata dalla Casa Bianca destina però alla difesa missilistica di Guam appena 120 milioni di dollari, un importo ritenuto del tutto insufficiente da numerosi parlamentari. I missili guidati, e in particolare lo sviluppo di missili antinave ipersonici, sono al centro della strategia di "interdizione d'area" della Cina, tesa a mantenere le forze Usa all'esterno della cosiddetta "seconda catena di isole" che include Giappone Guam. (Nys)