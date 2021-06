Speciale difesa: Perù, Corte suprema, primo "no" a carcerazione preventiva per Fujimori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore ha già annunciato ricorso contro la decisione sperando di rendere immediatamente esecutivo l'ordine di arresto. Keiko ha da parte sua detto che la sua difesa è al lavoro per far cadere il paletto del divieto di comunicare con i testimoni. "Questa volta il procuratore non è riuscito nel suo arbitrario tentativo di portarmi in prigione", ha detto Fujimori denunciando le "centinaia di testimoni" citati dalla procura al fianco di quelli che possono essere considerati realmente "chiave". Quello che "il procuratore vuole è che rimanga sola in un momento così importante per la difesa dei nostri voti", ha aggiunto. Sullo sfondo rimane il dibattimento del processo vero e proprio, con la richiesta di oltre 30 anni di reclusione avanzata dall'accusa. Un verdetto che potrebbe essere differito nel caso, sempre meno probabile, in cui Fujimori divenisse presidente. (Brb)