Speciale difesa: Polonia, ministro Esteri, sanzioni alla Russia come reazione ad attacchi informatici

- I recenti attacchi informatici subiti da pubblici ufficiali polacchi provenivano dalla Russia, secondo quanto riportato in precedenza in un comunicato del vicepremier e leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Le analisi dei nostri servizi e di quelle dei nostri alleati permettono di dichiarare in modo univoco che gli attacchi informatici provenivano dal territorio della Federazione russa. La loro scala e portata sono ampie", si legge nella nota di Kaczynski, che è anche a capo del Comitato di sicurezza nazionale e di difesa. "Dopo aver letto le informazioni trasmessemi dall'Agenzia di sicurezza interna (Abw) e dal Servizio di controspionaggio militare (Skw), rendo noto che i maggiori pubblici ufficiali polacchi, ministri e parlamentari di vario orientamento politico sono stati oggetto di un attacco cibernetico", afferma il vicepremier. "Da oggi le persone prese di mira o potenzialmente esposte in questo attacco saranno raggiunte dalla polizia con informazioni sull'incidente e a ciascuno sarà illustrato il modo di garantire la sicurezza della propria posta elettronica", continua il testo. (Vap)