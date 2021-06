Speciale difesa: Agenzia spaziale dell'Ucraina pronta a cooperazione con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina può realizzare molti progetti congiunti con la Turchia nel campo dell'aerospazio come nell'industria della difesa, Lo ha detto oggi il capo dell'Agenzia spaziale statale dell'Ucraina, Volodymyr Taftay, in un'intervista con l'agenzia di stampa turca "Anadolu". Taftay ha valutato il programma spaziale dell'Ucraina e le possibilità di cooperazione tra Ankara e Kiev nel campo dell'aerospazio, anche su progetti comuni. "Credo fermamente che la cooperazione sia molto più valida rispetto all'agire in solitaria, in qualsiasi progetto. Ciò vale a maggior ragione con partner a lungo termine come la Turchia", ha detto Taftay,. La Turchia "ha un'industria molto avanzata, quindi sono assolutamente sicuro che possiamo impegnarci in progetti congiunti", ha aggiunto. Taftay ha affermato che la prima priorità dell'Agenzia spaziale ucraina è lanciare il satellite Sich 2-1 insieme alla società SpaceX alla fine del 2021 e la seconda priorità è implementare un nuovo programma spaziale. Il funzionario ucraino ha aggiunto che il quinto programma spaziale nazionale di Kiev è terminato nel 2017, mentre il nuovo è in fase di approvazione. (Rum)