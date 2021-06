Speciale difesa: Slovacchia, ministro Nad, spese per la Difesa e la sicurezza rappresentano un investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto la Slovacchia spende per sicurezza e difesa rappresenta un investimento. Lo ha detto il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, parlando alla conferenza "La nostra sicurezza non può essere data per scontata" in corso a Praga, in Repubblica Ceca. Difesa e sicurezza vogliono dire "prepararsi per i tempi bui" e questo è quello che devono fare i politici previdenti, "pensare al futuro". La pandemia di coronavirus ha dimostrato il valore di questa "assicurazione per il futuro". "L'esercito è stato fondamentale durante la pandemia e la battaglia non si è peraltro conclusa, resta da vedere quello che accadrà in autunno", ha detto il ministro. Nad ha ricordato che Bratislava è riuscita nell'intento di destinare il 2 per cento del Pil alla difesa, anche se lui stesso ammette che la cosa non era pianificata e che è dovuta anche alla contrazione del Pil ascrivibile alle conseguenze della pandemia. (Vap)