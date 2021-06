Speciale difesa: Guerini, serve condivisione minacce e agenda a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sicurezza, il livello di ambizione europea deve consistere in "una condivisione delle minacce e nella capacità di avere un'agenda condivisa". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ospite al webinar del Partito democratico "La sfida della sicurezza nazionale nel mondo che cambia". "Nato e Unione europea sono impegnate in processi di revisione strategica", ha precisato il ministro, sottolineando l'importanza che le due organizzazioni si muovano in maniera simultanea e la necessità di rafforzare l'autonomia strategica dell'Ue "in una chiara visione transatlantica". La Nato è, secondo Guerini, "il fornitore globale della sicurezza e l'ombrello della nostra sicurezza collettiva". (Rin)