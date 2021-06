Speciale difesa: ministra Difesa Germania, l'ordine fondato su regole è sempre più messo in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulla sicurezza a livello mondiale è quanto mai necessario perché essa è diventata una questione complessa. Lo ha detto la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, intervenuta da remoto alla conferenza intitolata "La nostra sicurezza non può essere data per scontata" in corso a Praga, in Repubblica Ceca. "L'ordine mondiale basato su regole e fondato sui diritti universali viene sempre più messo in discussione", ha detto. La sicurezza non può essere data per scontata e l'Europa deve fare di più per la propria, ha spiegato. "Alle minacce tradizionali, che non sono sparite, si aggiungono minacce nuove legate alla corsa all'avanzamento tecnologico. Molte di queste minacce non hanno più una portata regionale, Si pensi agli attacchi informatici, che hanno portata globale", ha detto la ministra. Fenomeni come il cambiamento climatico hanno creato nuove realtà geopolitiche e anche l'Europa vive una di queste realtà, per cui ha sottolineato la ministra, Cina e Russia vorrebbero un'Europa più frastagliata e divisa. "Mosca in particolare non mostra una grande volontà di dialogo con l'Occidente", rispetto al quale si pone come un'alternativa, ha proseguito Kramp-Karrenbauer. A sud l'Unione europea deve fare i conti con il fenomeno migratorio, mentre in Medio Oriente c'è la necessità di sostenere la stabilizzazione. Nella medesima area "la questione iraniana resta urgente", ha rimarcato aggiungendo che ci sono £tante linee di conflitto che si uniscono in Europa e di cui occorre parlare, ma non basta. Bisogna agire. Fin dall'annessione illegale della Crimea da parte russa tutti i Paesi membri dell'Ue hanno aumentato la spesa per la difesa. Occorre farlo anche in futuro, non sarà facile ma è necessario", ha concluso la ministra. (Vap)