Sud Sudan: capo missione Unmiss, formazione esercito unificato fondamentale per mantenimento pace

- La formazione di un esercito nazionale unificato è un "elemento critico" nella transizione del Sud Sudan verso la pace e rimane fondamentale per prevenire una ricaduta nel conflitto. Lo ha sottolineato il capo della Missione Onu di mantenimento della pace in Sud Sudan (Unmiss), Nicolas Haysom, osservando che l'attuazione complessiva dell'accordo di pace rivitalizzato del settembre 2018 sta "progredendo lentamente". Parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riferisce "Sudan Tribune", Haysom ha sottolineato gli effetti del ritardo: "Le truppe continuano a soffrire nei siti di stanziamento senza un adeguato riparo, assistenza sanitaria e cibo. È quindi importante che vengano finalizzate le precondizioni di una struttura di comando e controllo coerente, seguita dalla graduazione delle forze", ha detto il funzionario, aggiungendo che le violenze intercomunitarie continuano a causare insicurezza e ostacolano la realizzazione di una pace duratura e sostenibile in Sud Sudan. Violenze simili, ha spiegato, sono la causa del decesso di oltre l'80 per cento delle vittime civili nel Paese. Per Haysom, la debolezza o l'assenza di istituzioni di governo in tutto il Sud Sudan hanno consentito di sfruttare le perenni divisioni comunali ed etniche. (segue) (Res)