Sud Sudan: capo missione Unmiss, formazione esercito unificato fondamentale per mantenimento pace (2)

- Nominato a gennaio come capo Unmiss, Haysom ha promesso che la missione farà di più per proteggere i civili e prevenire il ritorno alla guerra civile. "Stiamo riequilibrando le nostre forze di pace militari per adottare un approccio più solido e proattivo alla protezione dei civili", ha detto Haysom parlando ai giornalisti nella capitale del Sud Sudan, Giuba. "Schiereremo le truppe nei punti caldi del conflitto, creando basi temporanee e intensificando le pattuglie per scoraggiare i conflitti", ha aggiunto Haysom, aggiungendo che, sebbene siano stati compiuti alcuni importanti progressi, la “pace rimane fragile” ed esortando le parti a prendere decisioni "coraggiose", compreso il completamento dell'unificazione delle forze di sicurezza, al fine di salvaguardare la pace. Ad aprile un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha avvertito che a seguito dei numerosi focolai di conflitto interetnico e dell'incapacità delle ex parti in guerra di attuare pienamente l'accordo di pace rivitalizzato c'è il rischio di un ritorno a un conflitto su larga scala in Sud Sudan. Il presidente Salva Kiir e il suo ex rivale, Riek Machar, ora primo vicepresidente, hanno firmato un accordo di pace rivitalizzato nel settembre 2018 che pone fine a cinque anni di conflitto e hanno formato un governo di unità nazionale nel febbraio dello scorso anno, ma l'insicurezza è ancora diffusa in tutto il Paese. (segue) (Res)