Giustizia: Cartabia, a Viterbo da presidente Covelli esempio di vita sociale riuscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto è un esempio di vita sociale riuscita da guardare con attenzione". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento questa mattina a Viterbo all'inaugurazione del "giardino della speranza" al palazzo di Giustizia. La ministra ha chiamato la presidente del tribunale di Viterbo, Maria Rosaria Covelli, a collaborare al ministero perché "il seme di Viterbo potesse dare frutto a livello nazionale, per dare nuova linfa anche ad un'altra funzione dell'Ispettorato: quella di essere veicolo di nuove energie in tutte gli uffici giudiziari italiani", ha spiegato la guardasigilli. Covelli "ha saputo spendere così bene unendo, tessendo i rapporto istituzionali e sociali qui a Viterbo con questo esempio, ma in generale in tutta la sua attività di presidenza", ha aggiunto. (Rin)