Libia: Comitato militare 5+5, strada costiera sarà aperta dopo necessari accorgimenti

- Il Comitato militare misto 5+5 ha annunciato, in una video dichiarazione di oggi, martedì 22 giugno, che l'apertura della strada costiera che collega l’est e l’ovest della Libia avverrà dopo il completamento delle necessarie disposizioni, che potrebbero richiedere diversi giorni. I dieci militari libici hanno affermato di aver discusso, nel loro decimo incontro tenuto nella città di Sirte, tutti i preparativi e le disposizioni di sicurezza necessari per un'apertura sicura della strada costiera. Il Comitato ha dichiarato di aver visitato la strada costiera, alla presenza di membri della missione delle Nazioni Unite, per verificarne le condizioni e determinarne l'idoneità al passaggio sicuro dei cittadini. Sono state sollecitate, al riguardo, “urgenti riparazioni” e una società, il cui nome non è menzionato, è stata contattata per effettuare la manutenzione richiesta "entro pochi giorni". Durante le visite sul campo, il Comitato ha anche esaminato i luoghi individuati dal sottocomitato per gli accordi di sicurezza per stabilire posti di blocco e di sicurezza. L'apertura della strada costiera è un passo fondamentale nell’attuazione dell’accordo del cessate il fuoco raggiunto a Ginevra il 23 ottobre 2020 sotto gli auspici delle Nazioni Unite. La strada in questione era stata disseminata di ordigni e mine che ne avevano comportato la chiusura per motivi di sicurezza. L’apertura potrebbe essere il primo passo per consentire lo spiegamento di osservatori Onu a Sirte e il graduale ritiro delle forze e dei mercenari stranieri dal territorio libico. (Lit)