Egitto: Alessandria, almeno due morti e otto feriti in nuovo disastro ferroviario

- Un nuovo disastro ferroviario è avvenuto oggi nella città di Alessandria d’Egitto, dove un treno passeggeri si è scontrato con una locomotiva in manovra. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute egiziano, vi sarebbero almeno dieci feriti, due dei quali versano in condizioni critiche, mentre in base a quanto riferito da fonti di “Agenzia Nova”, il bilancio parziale sarebbe di due morti e otto feriti. L’incidente odierno avviene dopo che ieri un treno merci si è scontrato con un autobus che trasportava un gruppo di operai nel sobborgo di Helwan, a sud del Cairo, provocando la morte di due donne. Nel 2021, l’Egitto ha assistito ad una serie di disastri ferroviari in varie parti del Paese con decine di morti. Il più grave è stato quello avvenuto il 18 aprile nel governatorato di Qalyubia, nel Delta del Nilo, costato 23 morti e 139 feriti, preceduto da altri due gravi incidenti: uno avvenuto a Sharqia il 15 aprile, costato 15 feriti, e un altro gravissimo, avvenuto il 26 marzo a Sohag dove hanno perso la vita 20 persone. (Cae)