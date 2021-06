Ue: Vestager, preoccupati che Google abbia reso complicata competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è preoccupata che Google abbia reso più difficile per i servizi pubblicitari online rivali competere nel cosiddetto stack di tecnologie pubblicitarie. Lo ha dichiarato la vicepresidente esecutiva, Margrethe Vestager. "I servizi pubblicitari online sono al centro del modo in cui Google e gli editori monetizzano i loro servizi online. Google raccoglie dati da utilizzare per scopi pubblicitari mirati, vende spazi pubblicitari e funge anche da intermediario pubblicitario online. Quindi Google è presente a quasi tutti i livelli della catena di approvvigionamento per la pubblicità display online", ha spiegato. "Siamo preoccupati che Google abbia reso più difficile per i servizi pubblicitari online rivali competere nel cosiddetto stack di tecnologie pubblicitarie. La parità di condizioni è essenziale per tutti nella catena di approvvigionamento", ha aggiunto. "La concorrenza leale è importante: sia per gli inserzionisti per raggiungere i consumatori sui siti degli editori sia per gli editori per vendere il proprio spazio agli inserzionisti, per generare entrate e finanziamenti per i contenuti. Esamineremo anche le politiche di Google sul monitoraggio degli utenti per assicurarci che siano in linea con una concorrenza leale", ha concluso. (Beb)