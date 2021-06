Covid: Mattarella, per l’Italia un nuovo inizio, non un ritorno alle condizioni precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pandemia per l’Italia ci sarà un nuovo inizio. La ripartenza non segnerà il ritorno alle condizioni precedenti ma seguirà la strada di una nuova realtà. E’ questo il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha mandato da Milano dove oggi è tornato per inaugurare il nuovo Campus di Architettura del Politecnico. Nel suo discorso a braccio, Mattarella è partito dall’importanza dell’istruzione. “Sono lieto di essere in quest’aula” per “valorizzare insieme la relazione di comunità che un ateneo rappresenta con l’esperienza maturata durante la pandemia sull’uso del digitale”, ha premesso. Tuttavia, nonostante l’importanza del digitale durante l’emergenza Covid, “i collegamenti a distanza non possono mai sostituire la presenza della comunità studentesca e dei docenti ma integrano in modo positivo e importante l’attività di un ateneo”. Anche perché, ha sottolineato, “l’Università, la scuola, la cultura sono la strada per il percorso di benessere del mondo”. (segue) (Rin)