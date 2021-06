Covid: Mattarella, per l’Italia un nuovo inizio, non un ritorno alle condizioni precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detto questo, Mattarella ha precisato: “il nostro Paese attraversa un momento di nuovo inizio. Non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia ma di un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta davanti”. In quest’ottica, per il presidente della Repubblica è fondamentale affrontare tutti i problemi in maniera globale. "Il fenomeno migratorio è mondiale e imponente" e va affrontato "in maniera globale, in modo necessariamente integrato", innanzitutto “in quell'oasi di pace e diritti che è l'Unione europea". E lo stesso approccio va usato sia per la salute che per la lotta alla povertà. Non meno importante poi per il capo dello Stato è la “protezione della sicurezza del digitale”. Compito al quale è “sempre più sollecitamente chiamata la nuova generazione, la più interconnessa, istruita, attrezzata e preparata per affrontare le realtà del mondo”, ha concluso Mattarella. (Rin)