Regionali Calabria: Meloni, dare un'opportunità ai troppi calabresi costretti a scappare da questa terra

- "Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per liberare questa terra straordinaria tanto dalla criminalità organizzata, quanto da una politica che pensa che quello che devi fare per i cittadini non sia garantire la dignità del lavoro, ma garantire una paghetta di stato che ti faccia dipendere dalla politica. Noi non vogliamo che i calabresi e gli italiani dipendano dalla politica, ma dalle loro capacità, dal loro lavoro e dal loro merito". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento in collegamento alla conferenza stampa a Lamezia Terme di presentazione del candidato presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del candidato vicepresidente, Nino Spirlì. "Come Fratelli d'Italia - ha continuato la parlamentare - lavoriamo per portare avanti un impegno che ci ha dato grandi soddisfazioni. Abbiamo lavorato per tenere fermi i principi di legalità, di trasparenza, di efficienza della Pubblica amministrazione per valorizzare le risorse immense di cui la Calabria dispone. Partire dalle sue specificità per garantire lavoro, benessere, sviluppo, per dare una opportunità ai tanti, troppi, calabresi, soprattutto giovani - ha concluso Meloni -, che sono ancora costretti a scappare da questa terra".(Rin)