Roma: Paolantoni (Fipe), serve città decorosa ed efficiente, futuro sindaco ci ascolti

- Serve una città decorosa, pulita con servizi efficienti: "futuro sindaco ci ascolti". A dirlo il presidente di Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni, presentando, durante una conferenza stampa che si è tenuta in un ristorante del centro di Roma, i primi dati e le aspettative del settore dei pubblici esercizi della Capitale dopo la riapertura. "Il dato positivo, con l'incremento del 10 per cento dei ricavi dalla riapertura per i locali romani, da' un senso di grande ottimismo da parte dei pubblici esercizi per una ripartenza veloce, forte e condivisa, nonostante nel 2020 abbiamo subito grandissime perdite - ha spiegato Paolantoni -. Abbiamo toccato il fondo e ora il rimbalzo sta avvenendo. Siamo pronti a cavalcare questa onda. Quindi, dobbiamo proseguire nel nostro lavoro e con grande entusiasmo". (segue) (Rer)