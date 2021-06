Venezuela: Maduro incarica "rivoluzione profonda" del sistema giudiziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro dovrà presentare proposte per risolvere in modo "profondo, alla radice e senza sconti, il sovraffollamento delle strutture destinate alla carcerazione preventiva e presentare una proposta di ristrutturazione del sistema giuridico" in un termine di sessanta giorni. Il lavoro verrà quindi portato all'attenzione del Consiglio di Stato, organo che riunisce i vertici dei poteri pubblici, delle forze militari e della polizia. Cabello ha da parte sua annunciato il desiderio di riportare a densità normale le carceri, oggi sovraccariche, entro un mese. Si tratta della possibile seconda riforma profonda del sistema giudiziario dall'arrivo al potere di Hugo Chavez, nel 1999. Nel 2004 si era modificata la legge istitutiva del Tribunale supremo di giustizia, aumentando da 20 a 32 il numero dei magistrati. (Vec)