Università: Piano a studenti PoliMi, andate nel futuro con vostre idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farsi delle proprie idee, per procedere verso il futuro. È la raccomandazione che il senatore a vita Renzo Piano ha fatto ai giovani, in occasione dell'inaugurazione del nuovo campus di architettura del Politecnico di Milano, da lui progettato. "È una bella giornata perché un campus è una fabbrica di idee. Voglio ricordare a tutti voi la prima volta che avete avuto un'idea. Non si dimentica mai: c'è un'ebbrezza dietro al fatto di scoprirsi creativi. E perché non smetta lì e continui bisogna che ci sia qualcuno accanto che la condivida con te. È una lunga partita di ping pong, è così che si formano le idee. Per avere delle idee basta decidere e prendersi il coraggio di averle. Metterle poi in discussione e, se occorre, prendersi anche qualche bastonata", ha detto Piano che, rivolgendosi ai ragazzi, ha aggiunto: "Voi andate nel futuro e bisogna andarci con delle idee, che sono quelle che fanno le menti libere. E nel futuro ci andrete con le vostre idee, non con le mie". "Ed è per questo - ha concluso il senatore a vita - che è bello fare un campus pieno di luce come questo. È un luogo dove ci si interroga, si spiega, ci si capisce. È in questa stessa luce in cui bisogna crescere. Le idee vengono, prendete il coraggio di averle. Io finisco qua: il campus è vostro". (Rem)