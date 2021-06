Trasporto aereo: India, Jet Airways riprenderà operazioni sotto gestione del consorzio Kalrock-Jalan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea indiana Jet Airways riprenderà le operazioni sotto un nuovo proprietario dopo il fallimento del 2019. Come riporta il quotidiano “Times of India”, il Tribunale nazionale di diritto societario (Nclt) ha approvato oggi il piano di rilancio per la compagnia aerea presentato dal consorzio della società britannica di consulenza finanziaria Kalrock Capital e dell'imprenditore Murari Lal Jalan. La compagnia aerea ha sospeso le operazioni il 17 aprile 2019 a causa di difficoltà finanziarie, e ha subito un processo di risoluzione sotto il Codice di insolvenza e fallimento (Ibc) per due anni. La direzione generale dell'aviazione civile (Dgca) e il ministero dell'Aviazione civile hanno 90 giorni a partire da oggi per assegnare gli slot alla compagnia aerea. (Inn)