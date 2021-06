Recovery: Franceschini, Cinecittà al centro della presentazione Pnrr a von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio il presidente del Consiglio Mario Draghi per la scelta di mettere Cinecittà al centro della presentazione del Recovery plan: si tratta di una decisione indicativa di quanto la cultura sarà il cardine della strategia di rilancio complessivo dell'Italia. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della visita agli studi di Cinecittà della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del premier Draghi. “La visita odierna onora il passato, il presente e il futuro di uno degli studi cinematografici più antichi al mondo, custode di una sapiente tradizione e capace di grande innovazione: una industria creativa di livello mondiale su cui l'Italia ha scelto di investire con decisione", ha detto, aggiungendo che il rilancio di Cinecittà “ha un ruolo significativo nel contesto del Recovery plan destinato alla cultura: la nuova governance di questa istituzione culturale è chiamata a investire 300 milioni di euro di risorse europee per l'innovazione tecnologia delle sue strutture e l'ampliamento degli spazi disponibili per le produzioni cinematografiche, così da poter rispondere in maniera adeguata a una crescente domanda internazionale". (Com)