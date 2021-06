Taiwan: Covid, possibile revoca di stato d'emergenza sull'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan annuncerà domani se l'attuale stato di emergenza per il Covid-19 sarà esteso oltre il 28 giugno, dopo aver riportato oggi meno di 100 nuovi casi per il secondo giorno consecutivo. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il ministro della Sanità Chen Shih-chung, che è anche presidente del Centro epidemiologico di Taiwan (Cecc). Il centro, che ha dichiarato lo stato d'emergenza dal 19 maggio, ha infatti registrato in giornata 79 nuovi casi locali di Covid, di cui uno importato, e sei decessi, aumentando così la possibilità di allentare le attuali restrizioni sanitarie. (Cip)