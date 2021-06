Imprese: Gubitosa (M5s), tutelare aziende significa proteggere posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, ancora di più, bisogna aiutare le imprese in modo concreto: tutelare le aziende significa tutelare posti di lavoro, dare una mano agli imprenditori significa aiutare i lavoratori. Così in una nota Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio. “Sappiamo che la difficoltà principale riguarda la liquidità, dobbiamo dilazionare i tempi fissati da alcune norme, ad esempio in tema di diritto fallimentare: non possiamo correre il rischio di far chiudere aziende che invece sono sane", ha detto, aggiungendo che aiutare le imprese sui costi fissi è “fondamentale in questo momento di ripartenza: ci sono imprenditori che in questo anno durissimo hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, non li lasceremo soli". (Com)