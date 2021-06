Roma: controlli antidroga, sei spacciatori arrestati in poche ore, uno tradito da una chat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito degli incessanti controlli posti in essere dagli agenti del XIII Distretto di Aurelio diretto da Alessandro Gullo, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a piazza Giureconsulti, i poliziotti, in servizio in abiti civili, hanno intercettato un movimento di cessione di sostanze stupefacenti organizzato da quattro uomini ed una donna. In particolare a finire in manette sono stati B.J.S., 30enne , A.S., 32enne, K.K., 18enne. I tre, tutti di origini tunisine, a rotazione nascondevano la sostanza stupefacente e poi a richiesta dei clienti la recuperavano nel nascondiglio precedentemente scelto come sterpaglie, rifiuti o ruote di autovetture. Ad essere denunciate invece sempre per il reato di spaccio, un uomo ed una donna con funzioni di vedetta. L'operazione ha portato al sequestro di 27 grammi di hashish, 1,8 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Sanzionato amministrativamente anche un cliente. (segue) (Rer)