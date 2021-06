Roma: controlli antidroga, sei spacciatori arrestati in poche ore, uno tradito da una chat (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, ad arrestare F.F. cittadino italiano di 24 anni per lo stesso reato. Gli agenti, transitando in via Tuscolana, hanno notato un ragazzo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, aumentava la velocità. In seguito, sono riusciti a fermarlo in via Publio Rutilio Rufo, dove lo stesso ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito bloccato. I poliziotti hanno rinvenuto addosso al ragazzo 0,725 grammi di hashish e due telefoni cellulari con chat e foto riconducibili allo spaccio. Subito si sono recati presso l'abitazione di F.F., dove lo stesso indicava nel sotto scala un punto dove occultava una busta contenente cocaina mescolata con del riso, mentre all'interno della sua abitazione veniva ritrovata una macchina per il sottovuoto usata per il confezionamento. Al termine degli accertamenti, F.F., è stato arrestato e, come disposto dall'Autorità giudiziaria, condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida. (segue) (Rer)