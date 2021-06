Roma: controlli antidroga, sei spacciatori arrestati in poche ore, uno tradito da una chat (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sempre gli agenti della Sezione Volanti, ieri sera hanno arrestato P.M. romano 30enne. L'uomo incrociando i poliziotti in via Albert Schweitzer ha tentato di disfarsi di una busta piena di droga per poi fuggire. All'interno di quest'ultima è stato rinvenuto un appunto manoscritto recante cifre e nomi, 3 buste in cellophane contenenti rispettivamente 28 involucri di 11,5 grammi lordi di cocaina, 60 involucri di 23,7 grammi lordi di cocaina e l'ultima 10 involucri di 9,3 grammi di hashish. Raggiunto dai poliziotti è stato trovato in possesso di una seconda busta contenente 12 involucri di cocaina dal peso di 4,5 grammi lordi mentre nel marsupio che indossava sono stati trovati 2 grammi di hashish più 80 euro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dello svolgimento del giudizio direttissimo, così come disposto dalla Autorità giudiziaria competente. (Rer)