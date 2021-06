Omofobia: Lupi su ddl Zan, Vaticano suona ennesimo campanello d'allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota ufficiale del Vaticano è "l'ennesimo campanello di allarme sulle incongruenze di una legge che vorrebbe ampliare i diritti ma finisce col violare le fondamentali libertà religiose ed educative, di opinione, associazione e manifestazione del pensiero. Sulle grandi temi etici, religiosi e civili serve un confronto vero e serio tra le forze politiche, non una rincorsa all'approvazione di leggi fatte solo per sventolare bandiere. Bisogna avere il coraggio di lavorare per migliore un testo che oggi è assolutamente sbagliato. Non bisogna farlo per i cattolici ma nell'interesse di tutti. Ne va del valore del Parlamento". Lo afferma in una nota il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, Maurizio Lupi. (Com)