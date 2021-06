Recovery: Brunetta su Pnrr, giudizio lusinghiero di Bruxelles è altro gol per credibilità Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo le valutazioni lusinghiere della Commissione europea sul Pnrr italiano. La promozione sul campo dello straordinario lavoro del Governo Draghi è un altro gol segnato dall’Italia in Europa. Un passo che non soltanto ci consente di accedere all’anticipo di 25 miliardi entro luglio, ma che rafforza ancora la credibilità del nostro Paese, già riconquistata con il pieno rispetto del cronoprogramma sull’approvazione del Piano e delle prime riforme”. Lo afferma Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. La Commissione presieduta da Ursula von der Leyen riconosce che "il Pnrr rappresenta una risposta bilanciata e completa alla situazione economica e sociale. Secondo fonti di Bruxelles, il risultato è eccezionale sia per il livello raggiunto (dieci A e una B) sia per la velocità e l’ampiezza del miglioramento rispetto ai documenti di gennaio. Un miglioramento repentino e benvenuto", aggiunge. (segue) (Com)