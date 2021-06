Cultura: oggi nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrà in onda oggi, a partire dalle 17.30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa che avrà come tema centrale l'analisi della figura di Lenin e del metodo da lui teorizzato. In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: "Abbiamo deciso di focalizzarci sulla figura di Vladimir Il'ič Ul'janov perché reputiamo che, seppur distante dal pensiero cui facciamo riferimento, vi siano delle caratteristiche metodologiche che non possono essere trascurate e che richiedono un approfondimento". "A tal fine – hanno precisato i promotori della emittente web – avremo con noi diversi ospiti che, grazie anche alla diversa formazione di provenienza, potranno fornire degli spunti di riflessione sulla figura del personaggio, relazionandolo in particolare rispetto alle diverse correnti ideologiche maturate nel secolo scorso e, ovviamente, valutandone la possibile influenza sull'attualità". Il primo degli ospiti sarà Adriano Scianca, giornalista, scrittore e direttore del Primato nazionale. Seguirà Gabriele Adinolfi, saggista, già presente in diverse puntate della radio. Interverrà poi Raffaele Morani, ex membro del partito di Rifondazione Comunista che negli anni si è contraddistinto per le sue posizioni 'eretiche' e 'non allineate'. A Francesco Ingravalle, professore dell'università Orientale del Piemonte, saranno infine affidate le conclusioni del dibattito, fa sapere la nota di Kulturaeuropa. La trasmissione potrà essere seguita in diretta, cliccando sul link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti su WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno rese note sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e su quella di Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it . (Ren)