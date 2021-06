© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione eterologa "è una soluzione per venire incontro alle persone che rifiutano di fare seconda dose con AstraZeneca. Siamo assolutamente fiduciosi nell'efficacia dei vaccini che è abbastanza evidente guardando i dati in calo dei contagi nel nostro Paese". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di "Canale Italia". (Rin)