Russia: mortalità per coronavirus raggiunge il picco da febbraio

- Nel corso della ultime 24 ore in Russia sono morte 546 persone con coronavirus. Lo ha annunciato la Sede operativa per la lotta al coronavirus. Il valore è il più alto dall'11 febbraio, quando 553 pazienti Covid non hanno superato la malattia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.715 nuovi casi di Covid-19. L'incidenza è più alta nella capitale (6.555 casi), nella regione di Mosca (1.871) e a San Pietroburgo (1.065 casi). L'incidenza nella regione di Mosca per il secondo giorno consecutivo rimane al livello massimo per l'intero periodo della pandemia.(Rum)