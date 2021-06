Omofobia: Salvini, se la sinistra mette da parte ideologia Lega disponibile a ragionare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il diritto all’amore è sacro e va punita ogni discriminazione e violenza, però non bisogna tirare in ballo i bambini. Del disegno di legge Zan ho sempre contestato il fatto che fosse un bavaglio contro la libertà di opinione. Se la sinistra mette da parte l’ideologia, la Lega è disponibile a ragionare già da domani nel nome dell'amore, senza inventarsi nuovi reati e imbastire processi per chi difende l'idea di famiglia". Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla richiesta del Vaticano di modificare il ddl Zan sull'omofobia, nel suo intervento a Lamezia Terme in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del partito. (Rin)