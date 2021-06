Etiopia: ministro Esteri Mekonnen conclude visita negli Emirati, atteso a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri etiope, Demeke Mekonnen, ha effettuato una visita di lavoro negli Emirati Arabi Uniti dove ha tenuto discussioni con alti funzionari del governo emiratino. È quanto riferito dall'emittente etiope "Fana", secondo cui nel corso dei colloqui le due parti hanno esplorato i modi per approfondire i legami tra l'Etiopia e gli Emirati in molteplici aree di cooperazione. Dopo aver concluso la visita di lavoro negli Emirati, Mekonnen si è recato a Mosca dove dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e discutere con lui sui modi per rafforzare le relazioni tra i due Paesi, oltre che e sugli ultimi sviluppi in Etiopia e nella regione in generale. (Res)