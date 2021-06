Imprese: Unioncamere Lombardia l'export rallenta nel primo trimestre 2021 e si ferma a 31 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il recupero registrato a fine 2020 si indebolisce con il nuovo anno e il valore dell’export lombardo nel primo trimestre non raggiunge ancora i livelli pre-crisi del 2019 (-2,6 per cento) – commenta il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – La realtà lombarda rimane molto diversificata: settori, destinazioni e territori mostrano andamenti differenti tra loro. Risultati positivi per i metalli di base e i prodotti in metallo dei quali si giovano le province di Brescia, Cremona, Lecco, Mantova e Monza-Brianza e tiene il comparto alimentare, ma si conferma la forte crisi di tessile, abbigliamento e calzature. Fa ben sperare la ripresa dei principali mercati europei e asiatici, Germania e Cina in particolare”. La contrazione dei valori rispetto alla media 2019, anche se limitata a poche tipologie di prodotto, è intensa. I prodotti tessili, abbigliamento e calzature risultano i più colpiti (-14,4 per cento rispetto al livello pre-crisi). Seguono l’aggregato degli altri prodotti, in prevalenza mobili, forniture mediche e dentistiche, gioielleria e bigiotteria (-11,6 per cento); i macchinari ed apparecchi (-6,9 per cento); i mezzi di trasporto(-6,7 per cento). Le restanti tipologie di prodotto si sono mostrate più resilienti e il confronto con la media 2019 per loro è positivo: computer, apparecchi elettrici, elettronici ed ottici (+5,4 per cento); metalli di base e prodotti in metallo (+4,6 per cento); sostanze e prodotti chimici (+4,4 per cento); gomma e materie plastiche (+2,6 per cento). (segue) (Com)