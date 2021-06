Imprese: Unioncamere Lombardia l'export rallenta nel primo trimestre 2021 e si ferma a 31 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i prodotti alimentari il confronto con la media 2019 è positivo (+0,5 per cento) anche se contenuto, a seguito della contrazione tendenziale dell’export del secondo trimestre 2020: quello alimentare è comunque uno dei due settori che hanno incrementato le vendite all’estero nel corso del 2020 (+1,3 la media annua). L’altro è il comparto farmaceutico: gli articoli farmaceutici rispetto al livello pre-crisi crescono dell’1 per cento, a fronte di un elevato incremento a inizio 2020 (+64,1 per cento) seguito poi da continue contrazioni nei trimestri successivi: riescono comunque a chiudere il 2020 con una crescita media annua del +7,6 per cento. Sono in crescita sensibile le esportazioni verso i paesi dell’Unione europea che riescono a superare il livello pre-crisi (+4,1 per cento). Non è così per le altre destinazioni che restano al di sotto del livello medio raggiunto nel 2019 pur a fronte di incrementi tendenziali anche consistenti. Rispetto alla media 2019 scontano i maggiori divari negativi gli altri paesi africani (-28,3 per cento), l’America settentrionale (-17,9 per cento), l’Asia centrale (-17,9 per cento), l’Africa settentrionale (-13,2 per cento) e il Medio Oriente (-12,0 per cento). Per quanto riguarda i paesi dell’Unione europea sono la Germania (+5,1 per cento rispetto alla media 2019), la Francia (+1,5 per cento), la Spagna (+1,3 per cento) e il Regno Unito (+4,0 per cento) ad apportare i maggiori contributi positivi, e la Cina (+9,9 per cento) per l’Asia Orientale. (segue) (Com)