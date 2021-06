Imprese: Unioncamere Lombardia l'export rallenta nel primo trimestre 2021 e si ferma a 31 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In America settentrionale sia Stati Uniti (-17,7 per cento) che Canada (-19,4 per cento) sono ancora lontani dai livelli pre-crisi. In America centro-meridionale il Brasile (+8,7 per cento) ha recuperato sulla media 2019, ma non ancora il Messico (-22,2 per cento). Sono cinque le province a registrare un incremento rispetto alla media 2019: Mantova +10,3 per cento; Cremona +9,2 per cento; Brescia +4,9 per cento; Monza e Brianza +4,8 per cento; Lecco +0,1 per cento. L’elemento comune a queste province è la prevalenza di export di metalli di base e prodotti in metallo. Tra le restanti province Bergamo (-2,4 per cento) e Lodi (-1,2 per cento) mostrano un valore dell’export ancora al disotto del livello pre crisi ma un consistente rimbalzo tendenziale (rispettivamente +6,8 per cento e +22,4 per cento). Le altre province presentano un quadro più negativo: Pavia (-16,4 per cento rispetto alla media 2019), Milano (-7,8 per cento), Varese (-6,7 per cento), Como (-6,2 per cento) e Sondrio (-3,4 per cento). Le importazioni lombarde mostrano un miglioramento del quadro complessivo superando la media 2019 (+3,5 per cento) grazie a un incremento del 5,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Anche la variazione tendenziale è positiva (+7,8 per cento) ma risente del confronto con un primo trimestre 2020 già in contrazione a causa della pandemia. (Com)