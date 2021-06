Università: Fontana, Politecnico di Milano centro di eccellenza di cui siamo fieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Milano è un "centro di eccellenza e innovazione di cui essere profondamente fieri". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'inaugurazione del nuovo campus di architettura dell'ateneo milanese, ideato dal senatore a vita Renzo Piano. Rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sta partecipando alla cerimonia, Fontana ha ricordato che "diversi anni sono trascorsi dalla sua prima visita, ma è costante l'ascesa di questo luogo di cultura e ricerca, capace, con la sua vocazione tecnica e internazionale di scalare i ranking mondiali delle classifiche universitarie. Il Politecnico di Milano è la migliore università d'Italia secondo la più prestigiosa classifica annuale degli atenei di tutto il mondo. Non c'è dubbio: siamo al cospetto di un centro di eccellenza e innovazione di cui essere profondamente fieri. Una grande istituzione milanese, lombarda, italiana e internazionale". "In questa emergenza sanitaria il Politecnico non ha esitato a contribuire con i propri laboratori e centri per le diverse necessità. Dai primi mesi - con il supporto alla valutazione dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale - fino ai giorni più recenti, collaborando alla definizione dei layout di funzionamento del più grande hub vaccinale della Regione, presso il Palazzo delle Scintille", ha ricordato il presidente della Lombardia, congratulandosi per il nuovo campus, definendolo un "visionario progetto di rivitalizzazione, sostenibilità e identità urbane. Mi piace pensare che la nostra magnifica Regione e il suo immenso capitale umano siano l'humus che nutre questo centro di sapere e avanguardia. Aperto al mondo, ma anche alle imprese, al lavoro e alla promozione del Made in Italy". Fontana, infine, ha menzionato il "progetto più vasto di creazione di un distretto dell'innovazione nel Parco dei Gasometri alla Bovisa di Milano, fortemente sostenuto dalla Regione Lombardia. Nuovi progetti e infrastrutture per attrarre competenze e talenti, partnership con i più grandi atenei europei e mondiali, per vincere la sfida globale e rendere il nostro territorio mèta ambita di ingegneri, architetti e designers". (Com)