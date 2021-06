Siria: governo provvisorio siriano annuncia un’amnistia generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto governo provvisorio siriano, formato dall'opposizione al presidente Bashar al Assad in alcune aree del nord della Siria, ha annunciato oggi un'amnistia generale, emanando la risoluzione n.26. Lo riporta il portale informativo siriano “Enab Baladi”. Il primo ministro, Abdel Rahman Mustafa, ha affermato che la decisione è stata presa “per dare l'opportunità di tornare sulla retta via a coloro che sono stati condannati dalla magistratura civile e militare, per atti punibili dalla legge, e dal desiderio di queste persone di tornare alle loro famiglie e crescere i loro figli”. Il provvedimento prevede un’amnistia totale o parziale per reati e infrazioni di diversa entità e a seconda dell’età del condannato. Il cosiddetto governo provvisorio siriano controlla la campagna di Aleppo, così come le città di Ras al Ain, a nord-ovest di Al Hasaka, e Tal Abyad, a nord di Raqqa. I tribunali nelle aree sotto il controllo del governo “ad interim” dipendono dall'applicazione delle disposizioni delle leggi siriane, con riferimento alla Costituzione del 1950. (Res)