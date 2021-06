Sardegna: vaccini in farmacia, possibile via libera la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero iniziare già dalla prossima settimana le somministrazioni di vaccini anti-Covid nelle farmacie della Sardegna a patto che ci siano disponibilità di dosi e ci sia il definitivo via libera da parte dell'assessore alla Sanità, Mario Nieddu. Lo conferma Federfarma che nei giorni scorsi ha firmato un accordo in tal senso con la Regione. 300 le farmacie sarde che hanno già dato la loro disponibilità. Ora rimane da capire quali saranno i sieri che potranno somministrare, se si potrà effettuare in farmacia l'intero ciclo vaccinale o solo i richiami. Nella giornata di ieri sono state effettuate 14mila vaccinazioni (5.211 prime inoculazioni e 8.796 richiami). Sono 1.219.283 i sardi vaccinati, il 52.39 per cento con una sola dose, il 22.39 per cento con entrambe. (Rsc)